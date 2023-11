Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 1,73 EUR nach oben.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 1,73 EUR. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,74 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 1,73 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 50.046 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,74 EUR) erklomm das Papier am 30.10.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,14 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 34,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 29.08.2023 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,01 Prozent auf 67.354,91 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 70.170,88 CNY gelegen.

Am 21.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,528 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Apple im Zwei-Fronten-Krieg - iPhone nicht mehr Marktführer in China

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage