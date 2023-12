Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 1,78 EUR.

Um 09:20 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,7 Prozent auf 1,78 EUR ab. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,76 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,79 EUR. Bisher wurden via Tradegate 124.858 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2023 erreicht. 14,09 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,16 EUR fiel das Papier am 23.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 35,12 Prozent wieder erreichen.

Am 20.11.2023 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70.894,41 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 70.474,27 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2024 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2023 0,643 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

