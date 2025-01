Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf Xiaomi-Kurs

Die Aktie von Xiaomi zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Xiaomi-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 4,25 EUR.

Die Xiaomi-Aktie wies um 12:02 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Frankfurt-Handel notierte das Papier bei 4,25 EUR. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,25 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 4,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,24 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 126.034 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,31 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 1,36 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.02.2024 bei 1,43 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Am 18.11.2024 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 HKD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 100,66 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76,54 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 25.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,828 CNY je Aktie.

