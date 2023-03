Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi legt am Mittag zu

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 1,51 EUR

Um 11:12 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,2 Prozent auf 1,51 EUR. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 1,51 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 3.405 Xiaomi-Aktien.

Am 28.06.2022 markierte das Papier bei 1,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,82 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 1,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 40,91 Prozent Luft nach unten.

Xiaomi ließ sich am 23.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 CNY ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,03 CNY in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 70.474,27 CNY. Im Vorjahresviertel waren 78.062,90 CNY in den Büchern gestanden.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 21.03.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 0,144 CNY im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiamo-Aktie: Smartphones aus China übernehmen in Russland die Führung vor Apple, Samsung & Co.

Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Xiaomi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com