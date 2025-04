Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Xiaomi im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 4,6 Prozent auf 5,20 EUR.

Die Aktie verlor um 15:59 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 4,6 Prozent auf 5,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 5,20 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 5,40 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 157.269 Stück gehandelt.

Bei 7,40 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 42,27 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,69 EUR am 06.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,49 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Xiaomi veröffentlichte am 18.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 HKD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 117,88 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 79,18 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Xiaomi am 21.05.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,32 CNY im Jahr 2025 aus.

