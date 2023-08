Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 1,39 EUR.

Die Xiaomi-Aktie gab im Tradegate-Handel um 16:05 Uhr um 0,5 Prozent auf 1,39 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 1,39 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,39 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 255.532 Xiaomi-Aktien.

Am 02.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,62 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 14,19 Prozent niedriger. Am 25.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,06 EUR ab. Abschläge von 23,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 24.05.2023. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,02 CNY je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,91 Prozent auf 59.477,13 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 73.351,50 CNY in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 23.08.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,423 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

