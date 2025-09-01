Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich Xiaomi

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 3,4 Prozent auf 6,11 EUR.

Die Aktie notierte um 16:03 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 6,11 EUR zu. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,17 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,15 EUR. Bisher wurden heute 165.790 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 66,03 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 19.08.2025. Es stand ein EPS von 0,50 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 125,13 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,95 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie.

