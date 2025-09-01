Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 3,4 Prozent auf 6,11 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 16:03 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 6,11 EUR zu. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,17 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,15 EUR. Bisher wurden heute 165.790 Xiaomi-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 66,03 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 19.08.2025. Es stand ein EPS von 0,50 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 125,13 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,95 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.
Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.11.2025 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie
Xiaomi-Aktie: Xiaomi meldet Gewinnsprung - auch Umsatz legt zu
Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tesla-Aktie im Blick: Günstiger Ableger von Teslas Model Y bereits getarnt unterwegs?
Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com
Nachrichten zu Xiaomi
Analysen zu Xiaomi
Keine Analysen gefunden.