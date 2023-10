Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagvormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Xiaomi-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 1,48 EUR.

Die Xiaomi-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:04 Uhr um 0,7 Prozent auf 1,48 EUR nach. Die Xiaomi-Aktie sank bis auf 1,48 EUR. Bei 1,48 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 37.313 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,43 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2022 auf bis zu 1,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,06 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Xiaomi veröffentlichte am 29.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 CNY gegenüber 0,06 CNY im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 67.354,91 CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.170,88 CNY umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Xiaomi am 21.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,525 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

