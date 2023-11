Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

So entwickelt sich Xiaomi

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,4 Prozent auf 1,81 EUR.

Um 16:05 Uhr wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 1,81 EUR nach oben. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,84 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,80 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 908.298 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,84 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,14 EUR. Dieser Wert wurde am 28.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 29.08.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 CNY je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 67.354,91 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.170,88 CNY erwirtschaftet worden waren, um 4,01 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 21.11.2023 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 0,536 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Apple im Zwei-Fronten-Krieg - iPhone nicht mehr Marktführer in China

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage