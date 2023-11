Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagvormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Zuletzt stieg die Xiaomi-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 1,80 EUR.

Um 09:19 Uhr sprang die Xiaomi-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 1,80 EUR zu. Bei 1,82 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,80 EUR. Bisher wurden heute 471.208 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Bei 1,82 EUR erreichte der Titel am 02.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 0,92 Prozent Luft nach oben. Am 28.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,14 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,77 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 29.08.2023 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,01 Prozent zurück. Hier wurden 67.354,91 CNY gegenüber 70.170,88 CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2023 wird am 21.11.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,536 CNY je Xiaomi-Aktie.

