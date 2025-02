Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit Abschlägen

Kurs der Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Xiaomi befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,6 Prozent auf 4,77 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie notierte um 09:17 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 4,77 EUR. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,73 EUR nach. Bei 4,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.345 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,16 EUR) erklomm das Papier am 29.01.2025. 8,16 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 70,12 Prozent Luft nach unten.

Für Xiaomi-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 18.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,23 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 HKD in den Büchern gestanden. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 100,66 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76,54 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2024 0,817 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

