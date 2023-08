Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi steigt am Donnerstagmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Xiaomi-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 1,41 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:44 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 1,41 EUR. Bei 1,44 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,42 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.367 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 1,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2023). Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 14,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,06 EUR ab. Mit Abgaben von 24,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 24.05.2023 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,02 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Xiaomi 59.477,13 CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 73.351,50 CNY umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.08.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,433 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

