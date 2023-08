Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 1,43 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:05 Uhr 2,6 Prozent auf 1,43 EUR. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 1,44 EUR. Bei 1,42 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 262.100 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,62 EUR an. Mit einem Zuwachs von 13,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 1,06 EUR fiel das Papier am 25.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 33,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 24.05.2023 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,02 CNY je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 59.477,13 CNY in den Büchern – ein Minus von 18,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 73.351,50 CNY erwirtschaftet hatte.

Am 23.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,433 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

