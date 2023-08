Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,8 Prozent auf 1,42 EUR zu.

Die Xiaomi-Aktie konnte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 1,42 EUR. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,44 EUR zu. Bei 1,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.919 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2022 Kursverluste bis auf 1,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Xiaomi gewährte am 24.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,02 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,91 Prozent zurück. Hier wurden 59.477,13 CNY gegenüber 73.351,50 CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Xiaomi am 23.08.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2023 0,431 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Ausblick: Xiaomi informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Samsung erarbeitet Mixed-Reality-Roadmap - Apple und Xiaomi sind schon weiter voraus

Xiamo-Aktie: Smartphones aus China übernehmen in Russland die Führung vor Apple, Samsung & Co.