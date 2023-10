Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Xiaomi im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 1,47 EUR nach.

Das Papier von Xiaomi befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 1,47 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 1,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.905 Xiaomi-Aktien.

Am 02.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2022 bei 1,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 27,56 Prozent Luft nach unten.

Am 29.08.2023 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 67.354,91 CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 70.170,88 CNY in den Büchern gestanden.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 21.11.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,525 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage

Ausblick: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor

Untersuchung gegen Tesla-Konkurrenten BYD: BYD soll in Indien Einfuhrsteuern unterschlagen haben