Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag billiger

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 1,47 EUR ab.

Um 16:01 Uhr ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 1,47 EUR. Bei 1,45 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,45 EUR. Bisher wurden via Tradegate 90.682 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,62 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,19 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2022 Kursverluste bis auf 1,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,56 Prozent.

Am 29.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,06 CNY je Aktie verdient. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 67.354,91 CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.170,88 CNY erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 21.11.2023 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,525 CNY in den Büchern stehen haben wird.

