Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 1,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im Tradegate-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 16:06 Uhr 0,8 Prozent. Bei 1,85 EUR erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,83 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 420.438 Xiaomi-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,85 EUR) erklomm das Papier am 03.11.2023. Mit einem Zuwachs von 0,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,14 EUR am 28.11.2022. Abschläge von 38,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 29.08.2023 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,06 CNY je Aktie vermeldet. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 67.354,91 CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.170,88 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.11.2023 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,550 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Apple im Zwei-Fronten-Krieg - iPhone nicht mehr Marktführer in China

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage