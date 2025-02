Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,5 Prozent auf 4,99 EUR zu.

Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 11:58 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 4,99 EUR. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 4,99 EUR. Mit einem Wert von 4,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.144 Stück gehandelt.

Am 29.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,42 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.02.2024 (1,43 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 71,43 Prozent wieder erreichen.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 18.11.2024 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,23 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,51 Prozent auf 100,66 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76,54 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.03.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 0,828 CNY im Jahr 2024 aus.

