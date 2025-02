Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagnachmittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 4,93 EUR.

Das Papier von Xiaomi legte um 16:06 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,4 Prozent auf 4,93 EUR. Bei 4,99 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,91 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 102.783 Xiaomi-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,16 EUR erreichte der Titel am 29.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 4,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Xiaomi veröffentlichte am 18.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 HKD, nach 0,21 HKD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 100,66 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76,54 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.03.2025 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,828 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

