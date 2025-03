Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi bricht am Mittag nach oben aus

Blick auf Xiaomi-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 5,2 Prozent auf 6,24 EUR.

Die Xiaomi-Aktie konnte um 11:54 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,2 Prozent auf 6,24 EUR. Bei 6,28 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,00 EUR. Bisher wurden heute 445.936 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Am 27.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,15 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Am 05.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 76,27 Prozent wieder erreichen.

Für Xiaomi-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 18.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 100,66 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,54 Mrd. HKD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 18.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 24.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,872 CNY in den Büchern stehen haben wird.

