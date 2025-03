Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zeigt sich am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Xiaomi zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 6,14 EUR zu.

Um 15:57 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 3,5 Prozent auf 6,14 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 6,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,00 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 640.738 Xiaomi-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2025 auf bis zu 7,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 16,49 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 18.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,23 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,21 HKD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 100,66 Mrd. HKD gegenüber 76,54 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 18.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Xiaomi-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 24.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 0,872 CNY im Jahr 2024 aus.

