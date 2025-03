Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Vormittag fester

Xiaomi im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 4,8 Prozent auf 6,21 EUR.

Die Aktie legte um 09:13 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 4,8 Prozent auf 6,21 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xiaomi-Aktie bisher bei 6,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,00 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 342.527 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,15 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 13,08 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.03.2024 (1,48 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 18.11.2024 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 HKD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 100,66 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 76,54 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 18.03.2025 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Xiaomi.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,872 CNY je Aktie.

