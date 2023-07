Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Zuletzt stieg die Xiaomi-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 1,30 EUR.

Die Aktie legte um 09:12 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,9 Prozent auf 1,30 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,30 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,29 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 35.778 Stück.

Am 05.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 32,98 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 18,09 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 24.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,02 CNY je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,91 Prozent auf 59.477,13 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 73.351,50 CNY in den Büchern gestanden.

Am 23.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,412 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

