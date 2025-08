Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagvormittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 6,02 EUR.

Das Papier von Xiaomi konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 3,2 Prozent auf 6,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 14.447 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,93 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 71,91 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Xiaomi veröffentlichte am 27.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,99 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 82,15 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.08.2025 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Xiaomi rechnen Experten am 26.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,58 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

