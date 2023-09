Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Montagmittag südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 1,46 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 1,1 Prozent auf 1,46 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,45 EUR. Bei 1,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 64.474 Stück.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 1,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,63 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,06 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 27,28 Prozent wieder erreichen.

Am 29.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,06 CNY je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,01 Prozent auf 67.354,91 CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70.170,88 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.11.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,510 CNY je Aktie aus.

