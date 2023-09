Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag fester

So bewegt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 1,61 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie um 23:20 Uhr 2,5 Prozent auf 1,61 USD. Bei 1,65 USD erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1,56 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 38.200 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,77 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 9,04 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2022 bei 1,05 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 34,78 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 29.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 67.354,91 CNY. Im Vorjahresviertel waren 70.170,88 CNY in den Büchern gestanden.

Am 21.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,510 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

