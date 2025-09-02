Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit Abschlägen

Xiaomi im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 5,90 EUR.

Um 12:02 Uhr fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 5,90 EUR ab. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,87 EUR ab. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,91 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 30.255 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 2,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,82 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 125,13 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,62 CNY je Aktie.

