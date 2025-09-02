Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 5,89 EUR.

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:15 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 5,89 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 5,88 EUR. Bei 5,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.030 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 25,60 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 2,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 HKD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 125,13 Mrd. HKD im Vergleich zu 95,95 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,62 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Markteintritt des Xiaomi SU7 könnte die Marktanteile in China beeinflussen

Xiaomi-Aktie: Xiaomi meldet Gewinnsprung - auch Umsatz legt zu

Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel