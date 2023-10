Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 1,44 EUR.

Die Xiaomi-Aktie wies um 11:53 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 1,44 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie ging bis auf 1,43 EUR. Bei 1,44 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 45.645 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,62 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 12,53 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2022 auf bis zu 1,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 35,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 29.08.2023 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,15 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 CNY in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 67.354,91 CNY in den Büchern – ein Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 70.170,88 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2023 wird am 21.11.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,525 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

