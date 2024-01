Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Freitagmittag ab

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 1,75 EUR abwärts.

Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:00 Uhr um 1,3 Prozent auf 1,75 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie ging bis auf 1,73 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,75 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 124.502 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 2,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.11.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 16,17 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2023 bei 1,16 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,94 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 20.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,06 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70.894,41 CNY – ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 70.474,27 CNY erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Xiaomi am 19.03.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 0,656 CNY im Jahr 2023 aus.

