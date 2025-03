Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zieht am Mittwochnachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Xiaomi zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 3,1 Prozent auf 6,49 EUR.

Um 16:06 Uhr stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 6,49 EUR. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 6,65 EUR zu. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 6,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 252.304 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,15 EUR an. Gewinne von 10,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 1,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 77,21 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 HKD gegenüber 0,21 HKD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 100,66 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 76,54 Mrd. HKD eingefahren.

Voraussichtlich am 18.03.2025 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Xiaomi rechnen Experten am 24.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,872 CNY je Aktie aus.

