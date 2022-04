Xiaomi Aktie News: Xiaomi am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 1,68 EUR

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 1,65 EUR. Bei 1,64 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 45.099 Stück.

Bei einem Wert von 3,19 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2021). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 92,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,31 EUR am 15.03.2022. Abschläge von 20,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 25.05.2022 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,13 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 70,46 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 85,58 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2022-Bilanz auf den 25.05.2022.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,968 CNY je Xiaomi-Aktie.

