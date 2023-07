Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Xiaomi zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 1,30 EUR nach oben.

Im Tradegate-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 15:53 Uhr 2,6 Prozent. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 1,31 EUR. Mit einem Wert von 1,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 149.303 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 08.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,72 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,07 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,06 EUR fiel das Papier am 25.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 22,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 24.05.2023 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,02 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59.477,13 CNY – eine Minderung von 18,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 73.351,50 CNY eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Xiaomi am 23.08.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,417 CNY in den Büchern stehen haben wird.

