Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Kurs der Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,3 Prozent auf 1,30 EUR zu.

Das Papier von Xiaomi legte um 09:16 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,3 Prozent auf 1,30 EUR. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 55.553 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,72 EUR) erklomm das Papier am 08.07.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 32,39 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,06 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,88 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Xiaomi gewährte am 24.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,02 CNY je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59.477,13 CNY. Im Vorjahresviertel waren 73.351,50 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 23.08.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,412 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Ausblick: Xiaomi informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Samsung erarbeitet Mixed-Reality-Roadmap - Apple und Xiaomi sind schon weiter voraus

Xiamo-Aktie: Smartphones aus China übernehmen in Russland die Führung vor Apple, Samsung & Co.