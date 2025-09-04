Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Freitagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,87 EUR.

Die Xiaomi-Aktie konnte um 11:48 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 5,87 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,89 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 5,85 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 16.996 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 7,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 20,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,08 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 182,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Xiaomi veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 95,95 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen.

Am 24.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,62 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

