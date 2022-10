Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zeigt sich am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 1,20 EUR

0,84% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 1,24 EUR. Die Xiaomi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,24 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 1,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.500 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Bei 2,56 EUR markierte der Titel am 21.10.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 51,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 1,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Xiaomi veröffentlichte am 19.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,06 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,32 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 70.170,88 CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 87.788,96 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.11.2022 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,357 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Humanoide Roboter Optimus - Tesla sucht Mitarbeiter für Robotik-Sparte

Ausblick: Xiaomi stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Erste Schätzungen: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com