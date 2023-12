Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 1,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,1 Prozent auf 1,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,71 EUR. Bei 1,73 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 260.058 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2023 Kursverluste bis auf 1,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,99 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 20.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,19 CNY gegenüber -0,06 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 70.894,41 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.474,27 CNY umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 19.03.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,641 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Apple im Zwei-Fronten-Krieg - iPhone nicht mehr Marktführer in China

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage