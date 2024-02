Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Hausse bei Xiaomi am Nachmittag

So bewegt sich Xiaomi

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 6,0 Prozent auf 1,53 EUR zu.

Das Papier von Xiaomi legte um 16:04 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 6,0 Prozent auf 1,53 EUR. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 1,55 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,53 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 219.537 Xiaomi-Aktien.

Bei 2,03 EUR erreichte der Titel am 15.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,16 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 24,67 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 20.11.2023 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 70.894,41 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70.474,27 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Xiaomi am 19.03.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 0,673 CNY im Jahr 2023 aus.

