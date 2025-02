Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zeigt sich am Vormittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 5,05 EUR nach oben.

Um 09:18 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,3 Prozent auf 5,05 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,05 EUR. Bei 4,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.618 Xiaomi-Aktien.

Am 29.01.2025 markierte das Papier bei 5,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,18 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,46 EUR am 09.02.2024. Mit Abgaben von 71,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Xiaomi-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 18.11.2024 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,23 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,51 Prozent auf 100,66 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76,54 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Xiaomi am 25.03.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,828 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

