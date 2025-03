Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,2 Prozent auf 6,55 EUR ab.

Um 16:06 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 2,2 Prozent auf 6,55 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 6,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 109.046 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,49 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Xiaomi ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 HKD gegenüber 0,21 HKD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 100,66 Mrd. HKD gegenüber 76,54 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 18.03.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 24.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,873 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

