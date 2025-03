Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 6,57 EUR.

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:16 Uhr um 1,9 Prozent auf 6,57 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,49 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,55 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 33.757 Aktien.

Am 27.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,15 EUR an. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 8,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,49 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Xiaomi veröffentlichte am 18.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 100,66 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 76,54 Mrd. HKD eingefahren.

Voraussichtlich am 18.03.2025 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Xiaomi-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 24.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,873 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

