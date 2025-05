Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagmittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,9 Prozent bei 5,92 EUR.

Die Xiaomi-Aktie musste um 12:01 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 4,9 Prozent auf 5,92 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 5,85 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 5,94 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 167.439 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,88 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 71,47 Prozent wieder erreichen.

Für Xiaomi-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 18.03.2025 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 HKD, nach 0,20 HKD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 48,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 117,88 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 79,18 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 21.05.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,38 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

