Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 5,95 EUR abwärts.

Die Xiaomi-Aktie musste um 15:58 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 5,95 EUR abwärts. Bei 5,85 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 5,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 219.071 Xiaomi-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 7,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 24,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 1,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 251,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 18.03.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD gegenüber 0,20 HKD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 79,18 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 117,88 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Xiaomi am 21.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 1,38 CNY in den Büchern stehen haben wird.

