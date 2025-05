Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Vormittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 4,8 Prozent im Minus bei 5,93 EUR.

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:21 Uhr um 4,8 Prozent auf 5,93 EUR nach. Bei 5,88 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 39.024 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 24,80 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 1,69 EUR. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 250,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xiaomi 0,000 HKD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 18.03.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 117,88 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 48,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 79,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 21.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,38 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

