Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag in Grün

Die Xiaomi-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 16:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 1,29 EUR. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 1,30 EUR. Bei 1,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 76.665 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.06.2022 bei 1,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,81 Prozent hinzugewinnen. Am 25.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,06 EUR ab. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 21,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 24.05.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 CNY, nach -0,02 CNY im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,91 Prozent auf 59.477,13 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 73.351,50 CNY umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Xiaomi am 23.08.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,410 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

