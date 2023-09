Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi steigt am Mittwochmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 1,40 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:58 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 1,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,39 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 121.667 Stück gehandelt.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 1,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 13,46 Prozent niedriger. Bei 1,06 EUR fiel das Papier am 25.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 29.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,06 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 67.354,91 CNY – das entspricht einem Minus von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.170,88 CNY in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Xiaomi am 21.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2023 0,514 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

