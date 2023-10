Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi legt am Freitagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Xiaomi zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Xiaomi-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 1,44 EUR.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,3 Prozent auf 1,44 EUR zu. Die Xiaomi-Aktie legte bis auf 1,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 71.291 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2023 auf bis zu 1,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 11,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2022 auf bis zu 1,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 26,06 Prozent sinken.

Xiaomi ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 67.354,91 CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.170,88 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 21.11.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,525 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage

Ausblick: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor

Untersuchung gegen Tesla-Konkurrenten BYD: BYD soll in Indien Einfuhrsteuern unterschlagen haben