Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verliert am Vormittag

Xiaomi im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 5,93 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:16 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 5,93 EUR. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 5,91 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,91 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.092 Stück gehandelt.

Bei 7,40 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Bei einem Wert von 2,63 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,65 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,50 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 1,62 CNY je Aktie aus.

