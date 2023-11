Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag fester

Xiaomi im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 1,85 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:15 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 1,85 EUR zu. Der Kurs der Xiaomi-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,85 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 1,84 EUR. Zuletzt wechselten 77.403 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,85 EUR) erklomm das Papier am 06.11.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,27 Prozent. Bei 1,14 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 38,36 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 29.08.2023 vor. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 CNY je Aktie gewesen. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 67.354,91 CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.170,88 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.11.2023 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,557 CNY fest.

