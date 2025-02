Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Xiaomi zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 5,28 EUR.

Um 12:03 Uhr sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 5,28 EUR zu. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,29 EUR an. Bei 5,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 144.246 Xiaomi-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,29 EUR) erklomm das Papier am 07.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,13 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 1,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2023.

Xiaomi veröffentlichte am 18.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,21 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 100,66 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 76,54 Mrd. HKD umsetzen können.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 25.03.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2024 0,829 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

